Outlast – Horror-Schocker jetzt auch für Nintendo Switch verfügbar

Der erstmals 2013 für PC veröffentlichte Survival-Horror-Thriller Outlast ist nun auch auf Nintendo Switch verfügbar. Das „Bundle of Terror“ (Preis: 24,99 Euro) ist ab sofort in Nintendos eShop erhältlich und umfasst neben dem Hauptspiel auch die DLC-Erweiterung Whistleblower.

Outlast erhielt seinerzeit gute Wertungen (metacritic: 80 %). In dem ungewöhnlich erfolgreichen Indie-Horror-Titel begeben wir uns als Journalist in eine abgelegene Psychiatrie und treffen dort auf allerlei furchterregende Kreaturen. Mit Outlast 2 erschien 2017 ein offizieller Nachfolger, der bei Spielern und Testern nicht weniger gut ankam. Zu diesem zweiten Teil ist ebenfalls eine Switch-Umsetzung in Arbeit. Letztere soll am 27. März 2018 auf den Markt kommen.

Outlast – Official Trailer from Red Barrels (Full version)