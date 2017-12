Outlast â€“ Switch-Portierung zum Horror-Schocker angekÃ¼ndigt

Da kichert der Herzkasper: Die Horror-Spiele Outlast sowie Outlast 2 werden voraussichtlich im 1. Quartal 2018 auch für Nintendo Switch erscheinen. Dies hat Entwickler Red Barrels jüngst auf Facebook verkündet. In dem Zusammenhang wurde zudem bekannt, dass das Studio bereits über einen neuen Grusel-Schocker nachdenkt. Letzter soll kein regulärer dritter Teil sein, ist aber offenbar dennoch im Outlast-Universum angesiedelt.

Das erste Outlast wurde 2013 veröffentlicht. In diesem ungewöhnlich erfolgreichen Indie-Horror-Game begaben wir uns als Journalist in eine abgelegene Psychiatrie und trafen dort auf allerlei furchterregende Kreaturen. In Outlast 2, welches in diesem Jahr erschien, übernehmen wir die Rolle des Kameramanns Blake Lagermann, der im ländlichen Arizona den Mord an einer schwangeren Frau aufzuklären hat.

Outlast 2 Trailer