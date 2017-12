Overkill’s The Walking Dead – CGI-Trailer stellt Aiden, den ersten spielbaren Charakter vor

Starbreeze hat seiner Ankündigung Taten folgen lassen und am gestrigen Sonntag den ersten in Overkill’s The Walking Dead spielbaren Charakter, Aiden mit Namen, vorgestellt. Außerdem gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die Umgebung, in der ihr am Ende nächsten Jahres um euer virtuelles Leben kämpfen müsst.

Overkill’s The Walking Dead wird als Vier-Spieler-Koop-Action First-Person-Shooter beschrieben und ihr müsst als Gruppe mit bis zu vier Spielern versuchen im postapokalyptischen Washington D.C. zu bestehen. Nicht nur „Walker“ (Dt: Beißer = Zombies) haben euch auf ihrer Speisekarte stehen, auch anderer Überlebende werden euch im Zweifel nicht wohl gesonnen sein.

OVERKILL’s The Walking Dead – Aidan Trailer

Jeder der vier Charaktere hat seine feste Aufgabe im Tea, außerdem seinen ganz eigenen Skill-Baum, spezielle Fähigkeiten, Spielstil als auch Hintergrundgeschichte. Auch wenn die die Figuren sehr individuell kreiert werden, Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg. Schaltet Gegner aus, je nach Situation und Möglichkeit und kümmert euch um Ressourcen, um euer Basislager nach und nach auszubauen und zu verstärken. Aber denkt dran: nur wer improvisieren kann, kommt weiter, denn Sicherheit gibt es nicht mehr und hinter jeder Ecke kann eine Zombiehorde auf euch warten.

Für die Entwicklung von Overkill’s The Walking Dead ist Overkill, ein Studio von Starbreeze, zuständig. Weiterhin sind Skybound Entertainment und 505 Games an der Umsetzung beteiligt.

Overkill’s The Walking Dead soll voraussichtlich im Herbst 2018, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.