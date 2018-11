Overkillâ€™s The Walking Dead â€“ Livestream am 6. November 2018 inkl. Steamkey Give-Aways

Starbreeze hat bekanntgegeben, dass es am morgigen Dienstag, 6. November 2018, einen weiteren Overkill’s the Walking Dead Livestream geben wird. Somit seid ihr eingeladen ab 23:00 Uhr (MEZ) unserer Zeit dem offiziellen Starbreeze Kanal auf Twitch einen Besuch abzustatten und dabei zu sein, wenn der Release von Overkill’s The Walking Dead, der fürs Erste für PC via Steam erfolgt, mit zu feiern.

Während des Overkill’s The Walking Dead Livestreams könnt ihr Shroud, Anne Munition, JGhosty und AngryPug beim Spielen zuschauen. Als Host wird Greg Miller (Kinda Funny) fungieren und David Canterbury (Discovery Channel) tritt als Experte auf und liefert praktische Überlebensstrategien für das Bestehen im postapokalyptischen und von Zombies verseuchten Washington D.C.

Während des Overkill’s The Walking Dead Livestreams habt ihr zudem die Chance mit etwas Glück einen Steamkey zu ergattern. Weiterhin soll auch exklusives Merchandising und mehr unter allen Zuschauern verlost werden.

Overkill’s The Walking Dead ist ab dem 6. November 2018 zunächst für PC via Steam zum Preis von 49,99 Euro für die Standardversion zu haben. Alternativ gibt es die Deluxe Edition des Survival-Horror-Spiels zum Preis von 67,99 Euro. Overkill’s The Walking Dead soll zudem auch für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen am 8. Februar 2019 erscheinen.