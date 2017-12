Overkillâ€™s The Walking Dead â€“ Starbreeze plant offenbar AnkÃ¼ndigung fÃ¼r Sonntag

Der unter anderem für Dead by Daylight, Brothers: A Tale of two Sons oder auch The Darkness und Syndicate bekannte Entwickler Starbreeze könnte unter Umständen am morgigen Sonntag, 10. Dezember 2017, den Shooter Overkill’s The Walking Dead enthüllen. Dies lässt sich einem vor Kurzem veröffentlichter Twitter-Beitrag des in Stockholm (Schweden) ansässigen Teams entnehmen, da man auf Sonntag mit den Worten „Washington wird fallen. Schaltet am Sonntag ein“ hinweist.

Weiterhin verweist Starbreeze augenscheinlich auf die offizielle Overkill’s The Walking Dead Webseite, die derzeit, bis auf einen Countdown, der am kommenden Sonntag enden wird, aber noch nicht keine weiteren Inhalte aufweist.

Dass das Datum von Starbreeze zur Enthüllung des Shooters Overkill’s The Walking Dead nicht ganz willkürlich erscheint, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass am Sonntag das Midseason-Finale der erfolgreichen TV-Serie The Walking Dead ausgestrahlt wird.

Overkill’s The Walking Dead wird sehr wahrscheinlich für PC sowie die Playstation- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Als Release wird derzeit allgemeingültig das nächste Jahr 2018 angenommen.