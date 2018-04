Overwatch – Uprising-Event kehrt Ende April 2018 zurück

Blizzard Entertainment hat über Twitter das nächste Event für den erfolgreichen teambasierten Shooter Overwatch angekündigt. Demzufolge soll das Uprising-Event in die zweite Runde gehen. Fast ein Jahr nach der ersten Veröffentlichung erscheint am 10. April 2018 die Fortsetzung von Uprising.

Geschichtlich spielt Uprising in der Vergangenheit und bei dem letztjährigem Event konzentrierte man sich auf die erste Mission von Tracer bei Overwatch. Zusätzlich gab es einen Brawl-Modus für vier Spieler, in dem man sich gegen diverse Gegnerwellen behaupten musste. Im Rampenlicht von Uprising stehen neben Tracer außerdem Mercy, Reinhardt und Torbjörn. Angesiedelt ist die Geschichte in King’s Row, London, wo die Terroristengruppe Null Sector ihr Unwesen treibt.

Neben der Rückkehr des Uprising-Events in Overwatch werden allem Anschein nach dieses Mal die Blackwatch im Mittelpunkt stehen, die verdeckten Ermittler der Overwatch. Anzeichen dafür sollen einige Reddit-Nutzer im Video des Tweets gefunden haben. Davon abgesehen ist bisher nichts weiter bekannt, welche Inhalte das zweite Uprising-Event beinhalten soll. Jedoch werden auch in diesem Event die zahlreichen kosmetischen Gegenstände sicherlich nicht fehlen.

Derzeit ist Overwatch für PC, Play Station 4 und Xbox One erhältlich. Falls ihr Overwatch noch nie gespielt habt oder einfach gerne mehr Informationen zu dem Spiel haben wollt, dann lest euch in Ruhe unser Overwatch Review dazu durch!

Overwatch – King’s Row Uprising-Trailer