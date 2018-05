Owlboy – Limited Edition für PS4 und Switch angekündigt

Publisher Soedesco kündigt für das knuffige Abenteuer Owlboy eine Limited Edition sowohl für die PlayStation 4 als auch Nintendo Switch an, welche am 13. Juli 2018 in die Läden kommt. Diese Edition ist jeweils pro System auf 6000 Kopien limitiert. Damit die Käufer auch eine einzigartige Box in den Händen halten, liegt der Limited Edition ein nummeriertes Zertifikat bei.

Die schmucke Box beinhaltet neben dem Spiel auf Disk bzw. Modul folgende Extras:

Das erwähnte „Certificate of Authenticity“ mit der Nummerierung.

Der Originalsoundtrack auf Disc

Ein Notizbuch, um alle Abenteuer von Owlboy notieren zu können

Zwei Anstecker (Pins): Einmal das Owlboy Logo und einmal den Hauptcharakter Otus

Eine passende Box für die Anstecker

Zwei Münzen, inspiriert von Sammelobjekten im Spiel

17 Sticker zum Spiel

Owlboy ist eine Liebeserklärung an die Pixelkunst und vereint kunterbunte Welten in luftiger Höhe mit einem storygetriebenen Abenteuer. Der Held Otus hat es nicht sonderlich leicht die Erwartungen zu erfüllen, da er stumm ist und somit weniger wortreich argumentieren kann. Dies macht er durch sein schlaues Köpfchen und seinem Entdeckergeist wett, als die Gefahr durch Piraten und Monster immer größer wird. Mystische Tempel, große Anlagen und luftige Erlebnisse warten bei Owlboy auf den Spieler, wenn die Limited Edition am 13. Juli 2018 in den Handel kommt.

