Ozone – NEON 3K Gaming Maus Test / Review

Nachdem wir bereits die Ozone Strike Pro Gaming-Tastatur einem ausführlichen Test unterziehen durften, stellte uns der spanische Hersteller Ozone ein weiteres Produkt zur Verfügung. Mit der Ozone NEON 3K ist ein verbesserter Nachfolger der Ozone NEON Gaming-Maus veröffentlicht worden, welche wir natürlich auch einem ausgiebig Langzeit-Test unterzogen haben.

Die Ozone NEON 3K Gaming Maus ist als symmetrische Maus, sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet und möchte damit nicht nur den Gelegenheitsspieler überzeugen.

Gefertigt wurde die Maus komplett aus Kunststoff und verfügt über eine leicht gummierte Oberfläche. Leider machte sich bei unserem Testmuster nach dem Auspacken ein unangenehmer Kunststoffgeruch breit, welcher nicht nur an den Händen haften blieb, sondern sich auch recht lange in der Luft hielt und einige Zeit brauchte, um zu verschwinden. Das USB-Kabel der Maus ist mit einer Länge von 1.80 Meter sehr gut bemessen und wurde mit Gewebe ummantelt, was nicht nur wertiger wirkt, sondern auch zur Haltbarkeit beiträgt. Durch die geringen Abmessungen von 125 x 65 x 36.8 mm (LxBxH) ist die Gaming Maus recht klein gehalten, was sich vor allem bei etwas größeren Händen auf die Dauer als etwas unbequem herausstellen kann. Die beiden Maustasten sind sehr leichtgängig und mit Omron-Micro-Schaltern versehen, was eine lange Lebensdauer gewährleisten soll. Diese bieten zudem auch eine gute Rückmeldung und das Klickgeräusch ist angenehm leise ausgefallen. Das Mausrad ist relativ breit ausgefallen und ebenfalls gummiert, um einen besseren Halt zu bieten. Angenehm ist auch hier, dass das Mausrad kaum zu hören ist und ebenfalls sehr gut bedient werden kann. Die Daumentasten, welche sich an beiden Seiten der Maus befinden, sind sehr flach gehalten, wodurch das unabsichtliche Betätigen dieser Tasten fast komplett eliminiert ist. Die Positionierung dieser Tasten ist nur etwas unglücklich geraten, da sie zu weit hinten angebracht wurden.

Die NEON 3K verfügt über einen optischen Sensor, welcher auch in unserem Test bei schnellen Spielen ohne Probleme seinen Dienst verrichtete. Die Abtastung funktionierte ohne Beanstandung oder Hänger und kann in 250er schritten mit einer maximalen Auflösung von 3.500 DPI eingestellt werden. Einzig man sollte ein gutes Mauspad verwenden, da die Abtastung bei einigen Oberflächen nicht ganz optimal ausgefallen war. Durch die großen Teflon-Gleitpads, welche sich vorne und hinten an der Unterseite der Maus befinden, gleitet die Maus generell sehr angenehm und leicht.

Die Ozone NEON 3K wurde in unserem Test als Plug’n’Play-Gerät sowohl unter Windows 7, 8.1 und 10 ohne Probleme erkannt. Für den vollen Funktionsumfang wird allerdings die auf der Ozone Webseite zur Verfügung stehende Treiber-Software benötigt. Mit dieser Software lassen sich bis zu fünf verschiedene Profile abspeichern, zwischen welchen sehr schnell umgeschaltet werden kann. Allerdings sollte Ozone bei der Software dringend nachbessern, denn wenn mehrere Geräte (Maus und Tastatur) von Ozone benutzt werden, ist für jedes Gerät eine separate Software nötig. Eine übergreifende Software-Lösung, welche alles auf einmal abdeckt, wird leider nicht angeboten.

Weitere besondere Features der Ozone NEON 3K sind 8 programmierbare Tasten und eine LED-Beleuchtung in sechs verschiedenen Farben. Die jeweils gewünschte Farbe kann über die Software definiert als auch nach Bedarf gewechselt werden.

Fazit

Die Ozone NEON 3K Gaming-Maus punktet vor allem mit ihrem günstigen Preis und der generellen guten Funktion sowie Verarbeitung. Allerdings trüben der anfangs unangenehme Plastikgeruch als auch die sehr kleine Bauweise den Gesamteindruck. Die seitlichen Daumentasten sind etwas ungünstig angebracht, sodass diese nicht unbedingt gut zu erreichen sind. Durch die Form ist die NEON 3K grundsätzlich einmal für alle Griffarten geeignet und sowohl von Links- als auch Rechtshändern nutzbar. Um alle Features der Maus nutzen zu können. ist eine separate Software nötig, welche im Ganzen aber sehr spartanisch ausgefallen ist.

Wer mit diesen kleinen Mankos leben kann und ein günstige Maus sucht, welche sowohl im Alltagsbetrieb als auch zum Spielen geeignet ist, kann bedenkenlos zur Ozone NEON 3K greifen.

