P7 – Neues Spiel der Alan Wake-Macher soll zur E3 2018 enthüllt werden

Remedy Entertainment, bekannt für Alan Wake und Quantum Break, plant während der E3 2018 das neue, bisher noch nicht näher angekündigte Spiel, Arbeitstitel P7, offiziell zu enthüllen. Entsprechend berichtet PCGamesN unter Berufung auf 505 Games, die als Publisher von P7 fungieren werden.

Bereits im November 2016 wurde bekannt, dass Remedy Entertainment an einem neuen Spiel arbeitet. Seinerzeit wurde ein Video mit dem Titel „the Greatest Trailer of all time“ veröffentlicht, welcher den neuen Titel zumindest einmal sehr wage in Aussicht gestellt hatte. Im weiteren Verlauf gaben Remedy und 505 Games im März 2017 bekannt, dass man ein Vertriebsabkommen geschlossen habe und 505 Games für Remedys neustes Spiel das Publishing übernehme werde.

Remedys Projekt mit dem Arbeitstitel P7 soll, so die Meldung, nicht nur während der E3 2018 im Juni 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One enthüllt werden, Pressevertreter, die vor Ort sein werden, würden den Titel auch schon anspielen können. Als Release für P7 wird derzeit allgemeingültig das Jahr 2019 angegeben.

Die diesjährige E3 2018 findet einmal mehr vom 12. bis 14. Juni 2018 in Los Angeles (CA), USA statt.