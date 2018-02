Pantropy – Offizielle Website zum Science Fiction-Shooter online

Zum kooperativen Online-Shooter Pantropy, der noch bis zum 13. März 2018 via Kickstarter-Kampagne für seine Finanzierung wirbt, ist unlängst die offizielle Website an den Start gegangen. Die Homepage enthält neben ersten Infos auch Videomaterial.

In Pantropy begeben wir uns auf einen entlegenen Planeten, der reich an Rohstoffen und deshalb hart umkämpft ist. Die verfeindeten Fraktionen ringen in PvP- und PvE-Gefechten um die begehrten Ressourcen, errichten aber auch Stützpunkte, entwickeln neue Technologien, erschaffen mächtige Mechs und führen gemeinsam Erkundungen durch. Team-Arbeit wird dabei großgeschrieben. Zusammenarbeit wird belohnt, unkameradschaftliches Verhalten bestraft.

Pantropy soll im August 2018 auf Steam die Early Access-Phase antreten. Die finale Version soll im Juni 2019 starten. Der Science Fiction-Shooter ist vorerst für PC geplant. Weitere Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One werden aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Pantropy [PC] Kickstarter Trailer