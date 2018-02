Past Cure – Story-Trailer zum Psycho-Thriller erschienen

Am 23. Februar 2018 soll Past Cure für PC, Playstation 4 sowie Xbox One auf den Markt kommen. Zu diesem Titel ist jetzt ein Trailer veröffentlicht worden. Das Video gewährt euch Einblicke in die Hintergrundgeschichte des Psycho-Thrillers.

Nach offiziellen Angaben handelt es sich bei Past Cure um einen Story-basierten Thriller mit Film-Flair. Der Spieler übernimmt die Rolle des Ex-Elitesoldaten Ian, der eine Verschwörung aufdecken soll und sich dabei seiner außergewöhnlichen mentalen Fähigkeiten bedient. Mit jeder Nutzung dieser speziellen Kräfte verschwindet gleichzeitig die Grenze zwischen Realität und Fiktion. Rein spielerisch erwartet uns eine Kombination aus Kampf- und Schleichelementen.

Past Cure wurde vom Phantom 8 Studio entwickelt und wird als Download sowie Boxversion erhältlich sein. Eine kostenlose Demo soll nächste Woche erscheinen.

Past Cure – Commented Story Trailer