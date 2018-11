Path of Exile â€“ PS4-Release fÃ¼r Anfang Dezember 2018 bestÃ¤tigt

Das Action-RPG Path of Exile wird final Anfang Dezember 2018 auch für Playstation 4 erscheinen, wie der unabhängige neuseeländische Entwickler Gridning Gear Games bekanntgegeben hat. Path of Exile ist bereits seit Oktober 2013 für PC via Steam und seit August 2017 für Xbox One als digitaler Download verfügbar. Die PS4-Variante soll laut Ankündigung am 7. Dezember 2018 im PSN Store erscheinen.

Path of Exile ist als ein Free-to-Play-Spiel konzipiert und in keiner Weise, wie der Entwickler versichert, mitnichten auf „pay-to-win“ ausgelegt. Euer Erfolg sei an eure Fertigkeiten und eure Ausdauer geknüpft und nicht an euren Geldbeutel.

Mit dem Release von Path of Exile für Playstation 4 Anfang Dezember 2018 wird auch die bisher größte Erweiterung mit von der Partie sein, die ebenfalls auch für die anderen beiden Plattformen angeboten wird. Zu den zentralen Key-Features in Path of Exile gehören:

Kostenloser Download und umsonst spielen und niemals pay-to-win;

Ein dunkles und vielseitiges Action-RPG;

Vielfältige Charakter-Kombinationen und Aufbauten danke eines riesigen Skill-Trees;

Skill-Gems können verschieden kombiniert werden, um einzigartige Schlachtstrategien zu entwickeln;

Erkundet eine düstere Welt und zufallsgenerierte Levels;

Stellt Waffen, magische Objekte und sogar End-Game-Karten her, um stetig mächtiger zu werden;

Spielt mit- oder gegeneinander;

Leaderboards für die verschiedenen Game-Modi.

Path of Exile: PlayStation 4 Release Trailer