PAX East 2018 – Nintendo Lineup bekannt

Im nächsten Monat wird die PAX East 2018 in Boston stattfinden und Nintendo plant Großes, denn ihr Lineup ist breit gefüllt mit diversen spielbaren Blockbuster- als auch Indie-Titeln. So werden unter anderem Dark Souls Remastered, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oder auch Wolfenstein II: The New Colossus mit von der Partie sein.

Die nachfolgend Nintendo-Switch-Titel sollen den Besuchern der PAX East 2018, in der Zeit vom 5. April bis zum 8. April 2018 spielerisch zur Verfügung stehen.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze von Nintendo

Hyrule Warriors: Definitive Edition von Nintendo

Sushi Striker: The Way of Sushido von Nintendo – erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

Dark Souls Remastered von Bandai Namco - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

Travis Strikes Again: No More Heroes von Grasshopper Manufacture - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

SNK Heroines: Tag Team Frenzy von NIS America - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy von Activision - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

Zusätzlich sollen einige Indie-Titel am Nintendo-Stand bei “Nindie Arcade” ebenfalls spielerisch zur Verfügung stehen.

Just Shapes & Beats von Berzerk Studios - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

Dead Cells von Motion Twins - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

The Messenger von Sabotage and Devolver Digital - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

Lumines Remastered von Enhance Games - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

Runner3 von Choice Provisions

West of Loathing von Asymmetric - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

Pool Panic von Adult Swim Games

Pode von Henchman & Goon

Garage von tinyBuild Games - erstmalig in der Öffentlichkeit spielbar

Next Up Hero von Aspyr Media and Digital Continue

Besucher des Nintendo-Stands können kostenlose Poster gewinnen und an einigen Aktivitäten teilnehmen. So könnt ihr, wenn ihr vor Ort sein solltet, an einem 4-gegen-4 Splatoon 2-Match teilnehmen, euch in einem Speedrun in Donkey Kong Country: Tropical Freeze versuchen oder Super Mario Odyssey spielen. Beim erstmaligen Besuch könnt ihr mit eurem My Nintendo QR-Code einchecken und erhaltet einen My Nintendo-Pass. Mit diesem Pass könnt ihr in der anstehenden Schlange zu diversen spielbaren Titeln vorrutschen und diese für eine bestimmte Zeit dann spielen.