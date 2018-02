PC Building Simulator – Early Access startet Ende März 2018

Der PC Building Simulator startet am 27. März 2018 auf Valves Spieleplattform Steam in den Early Access.

In PC Building Simulator übernehmt ihr die Rolle eines Kleinunternehmers, der in seinem Geschäft funktionsfähige PCs zusammenbastelt. Ein Tutorial-System soll die jeweiligen Arbeitsschritte genau erklären. Nach Angaben des Publishers The Irregular Corporation werden einzelne Komponenten wie Motherboards oder CPUs und deren Funktionsweisen anhand von Anleitungen allgemein verständlich dargestellt. Dank voll animierter Installationen kann der Spieler eigene PCs herstellen und deren Entstehung Schritt für Schritt verfolgen.

Geplant ist ferner ein „Shop- oder Karrieremodus“, in dem es darum geht, den eigenen Laden zu verwalten, Hardware-Komponenten zu bestellen und Kunden fachgerecht zu bedienen.

