Penguin Wars – Release für Anfang 2018 für PS4, Switch und Xbox One angekündigt

Das bunt-verrückte Actionspiel Penguin Wars von Dispatch Games soll Anfang 2018, konkreter Termin: tba, auch in westlichen Gefilden (Europa, Nordamerika) für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Bisher ist Penguin Wars nur als digitale Version im Nintendo eShop in Japan für Switch verfügbar.

Laut Dispatch Games werde Penguin Wars hierzulande nicht nur als Download-Spiel in den jeweiligen Stores erscheinen, sondern auch als limitierte Disc-Version im Handel. Diese werde, ergänzend zum Spiel, auch einen Download-Code für den kompletten Soundtrack beinhalten.

Penguin Wars – Nintendo Switch Trailer

Penguin Wars ist verrückt, farbenfroh und in erster Linie geht es darum euer Geschick zu beweisen. Es gilt eurem Widersacher mit Bällen, die ihr über einen Tisch schleudern müsst, Treffer zu verpassen. Am Ende gewinnt derjenige, der noch am meisten HP übrig hat. Sind die Matches am Anfang noch einfach gestrickt, werden sie im Verlauf immer schwieriger, beispielsweise dadurch, dass Bomben auftauchen. Zudem könnt ihr während der Partien die beiden Spezialtechniken, die jeder Charakter im Gepäck hat, nutzen. Dabei handelt es sich jeweils um eine Defensiv- und eine Offensivtechnik. Eure Statuswerte wie Gesundheit und Schnelligkeit lassen durch Spielen des Storymodus aufbessern.

Bis zu vier Spieler können im lokalen Mehrspieler auf der Switch gegeneinander spielen. Weiterhin wird es einen Overhead-Modus geben sowie Network-Battles (Online), da ihr die Figuren nutzen könnt, die ihr im Storymodus aufgebaut habt.