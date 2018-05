Persona 3 & 5: Dancing – DLC-Charakter Lavenza erhält einen Charakter-Trailer spendiert

Atlus hat diese Woche einen Charakter-Trailer zum kürzlich angekündigtem DLC-Charakter Lavenza veröffentlicht, die sowohl in Persona 3: Dancing Moon Night als auch Persona 5: Dancing Star Night im Rampenlicht baden darf. Am Ende findet ihr den Trailer zu ihr eingebunden.

Lavenza residiert ebenfalls, wie Elizabeth und Theodore, im Velvet-Room, und wird nach der Veröffentlichung der beiden Rhythmus-Spiele erscheinen. Bekannt ist sie aus dem Hauptspiel Persona 5 und wird nur durch einen optionalen Weg freigeschalten, den es heraus zu finden gilt. Wenn ihr weitere Informationen zu den bislang enthüllten Charakteren und die anstehenden DLCs sucht, dann schaut einfach in unserem Archiv vorbei!

Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night sollen am 24. Mai 2018 für Playstation 4 und Playstation Vita in Japan veröffentlicht werden. Also in wenigen Tagen und auf eine Ankündigung für den westlichen Markt warten wir noch vergeblich, allerdings könnte eine Ankündigung dazu nach der Veröffentlichung in Japan durchaus denkbar sein.

Persona 3 & 5: Dancing – Charakter-Trailer zu Lavenza