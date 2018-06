Persona 3 & 5: Dancing – Im Frühjahr 2019 erscheinen die Twin-Rhythmus-Spiele im Westen

Die Verantwortlichen von Atlus haben bekanntgegeben, dass die beiden Rhythmus-Spiele Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night nun offiziell im Westen erscheinen werden. Beide Titel werden eine leichte Namensabwandlung erhalten und unter den Namen Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight in Europa vertrieben.

Ein konkreter Termin konnte noch nicht genannt werden, aber der Publisher peilt eine Veröffentlichung im Frühjahr 2019 für PlayStation 4 und PlayStation Vita an. Zusätzlich wurden zwei frische Trailer der Twin-Rhythmus-Spiele veröffentlicht, die ihr euch am Ende der Meldung anschauen könnt.

Auf Folgende Features könnt ihr euch einstellen:

Neben den bekannten Liedern von Shoji Meguro und Ryota Kozuka sollen auch neue Remixe von ATOLS, Lotus Juice, ☆Taku Takahashi, Jazztronik und vielen mehr zur Verfügung stehen - insgesamt können 25 weitere Lieder freigeschalten werden.

Durch die duale Tonspur könnt ihr euch entscheiden, ob die Charaktere englisch oder japanisch sprechen sollen – deutsche Untertitel inklusive!

Neue Kostüme und Accessoires können während des Spielen freigeschalten werden.

In “Social” könnt ihr die Beziehungen zu den anderen Charakteren aufbauen, wodurch besondere Events und Items freigeschalten werden können.

In unserem üppig gefüllten Archiv zu Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight könnt ihr euch alle Charakter-Trailer anschauen, die bisher veröffentlicht wurden!

Persona 3: Dancing in Moonlight – Ankündigungs-Trailer (deutsch)

Persona 5: Dancing in Starlight – Ankündigungs-Trailer (deutsch)