Persona 3 & 5: Dancing – Screenshots zeigen die DLC-Charaktere Theodore und Lavenza

Atlus hat bereits im März 2018 einige Charaktere vorgestellt, die als DLCs zu Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night stoßen werden. Dazu zählt Theodore aus Persona 3, Lavenza aus Persona 5, Sho Minazuki aus Persona 4 Arena Ultimax, Labyrs von Persona 4 Arena, Shinjiro Aragaki aus Persona 3 und Goro Akechi aus Persona 5. Nun wurden die ersten Screenshots zu Theodore und Lavenza präsentiert!

Theodore erschien erstmalig in Persona 3 Portable, wenn ihr euch für einen weiblichen Protagonisten entschieden habt. Er ist der jüngere Bruder von Elizabeth und Margaret und residiert ebenfalls im Velvet Room. Einige unter euch könnten bereits Lavenza aus Persona 5 kennen, die ebenfalls ein Bewohner vom Velvet Room ist. Doch ist es nur ein optionaler Weg zu ihr zu gelangen im eigentlichem Spiel, daher werden wir nun die Geschichte hinter ihr nicht näher erläutern, falls ihr es noch für euch selbst heraus finden möchtet.

Neben den ersten Bildern von Theodore und Lavenza hat Atlus ein eher ungewöhnliches Bild von Akihiko Sanada veröffentlicht. Einigen von euch könnte bekannt sein, dass Akihiko sich in Persona 3 immer von seiner männlichen Seite gezeigt hat, seine zwei Fäuste im Kampf benutzte und einen Protein-Tick entwickelte. Daher ist der Screenshot so interessant, da es ihn in einem weiblichen Polizeioffizier-Kostüm zeigt. Aber seht selbst!

Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night sollen am 24. Mai 2018 für Playstation 4 und Playstation Vita in Japan veröffentlicht werden. Auf eine Ankündigung für den westlichen Markt warten wir nach wie vor.