Persona 3 & 5: Dancing – Shinjiro Aragaki und Goro Akechi betreten die Bühne

Am morgigen 24. Mai 2018 sollen die Twin-Rhythmus-Spiele Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night in Japan für Playstation 4 und Playstation Vita veröffentlicht werden. Noch vor dem Release wurden zwei weitere DLC-Charaktere enthüllt und in einem Video vorgestellt.

Bei den zwei aktuell enthüllten Charakteren handelt es sich um Shinjiro Aragaki aus Persona 3 und Goro Akechi aus Persona 5. Beide werden, wie die bereits angekündigten DLC-Charaktere Theodore, Lavenza, Labrys und Sho Minazuki, jeweils in Persona 3: Dancing Moon Night als auch in Persona 5: Dancing Star Night spielbar sein.

Ob die Rhythmus-Spiele auch ihren Weg in den Westen finden werden, ist noch immer unklar.

Persona 3 & 5: Dancing – Shinjiro Aragaki Charakter-Trailer

Persona 3 & 5: Dancing – Goro Akechi Charakter-Trailer