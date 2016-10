Persona 5 – Ann in Video vorgestellt und Erika Harlacher über ihren Job als Ann-Synchronsprecherin

Der Mittelpunkt von Klatschgeschichten zu sein, ist kein erstrebenswertes Ziel. Das muss auch Ann, Hauptfigur im Rollenspiel Persona 5, erleben. Wie sich das Ganze aus Anns Sicht darstellt, zeigt der neue Trailer, den Atlus, Deep Silver und Koch Media veröffentlicht haben. Ergänzend dazu gibt es ein weiteres Video, in dem die Synchronstimme von Ann, Erika Harlacher, über ihren Job als Stimme von Ann plaudert.

Persona 5 erzählt die Geschichte von Ann, die täglich von Gerüchten geplagt wird. Da sich Ann jedoch um ihre Freunde sorgt und sie auch den Unterstellungen in Bezug auf den wenig freundlichen Sportlehrer entfliehen will, schließt sie sich kurzerhand den Phantomdieben an und entdeckt, dass sie eine rebellische Seite hat. Ann avanciert auf diese Weise zum moralischen Kompass der Gruppe.

Persona 5 ist seit September 2016 bereits in Japan erhältlich und wird ab dem 14. Februar 2017 auch in Europa für Playstation 3 und Playstation 4 verfügbar sein.

Persona 5: Introducing Ann [DE]

Persona 5: Erika Harlacher talks about playing Ann!