Persona 5 – Release verschoben und neue Trailer verfügbar

Das Rollenspiel Persona 5 wird nicht mehr, wie zunächst geplant, am 14. Februar 2017 in Europa erscheinen. Atlus hat sich entschlossen Persona 5 erst am 4. April 2017 für Playstation 3 und Playstation 4 zu veröffentlichen.

Als Grund nennt Atlus, dass Persona 5 ergänzend zur für Europa und die USA geplanten englischen Sprachausgabe auch das Original Japanisch zur Verfügung stehen soll. Da die Lokalisierung als auch die Qualitätssicherung für Atlus Priorität haben, wurde folglich entschieden den Persona 5 Release zu verschieben. Die japanische Sprachspur wird es zum Release als Download geben.

Weiterhin wurden gesamt vier neue Videos zu Persona 5 veröffentlicht, die weitere Einblicke in das Rollenspiel gewähren. Den Anfang macht der Spielmechanik-Trailer, der erklärt, wie man die Fassade des durchschnittlichen Bürgers aufrecht erhalten kann. Damit lassen sich Fähigkeitspunkte steigern, Spezial-Fertigkeiten als auch andere Boni freischalten.

Weiterhin wird der Charakter Yusuke Kitagawa vorgestellt, der sich nach einem schicksalhaften Ereignis dazu entschließt den Phantomdieben beizutreten. Kitagawa folgt die auch als „Codename Queen“ bekannte Makoto Niijima, ebenfalls Mitglied der Phantomdiebe und dazu mit einem ausgeprägten Sinn für Moral sowie dem Vorsatz Gutes zu tun und für Rechtschaffende einzutreten.

Zum Abschluss gibt es noch ein Video-Interview mit Makotos englischer Stimme Cherami Leigh. Ergänzend wurde bereits vergangenen Monat Anns Synchronstimme Erika Harlacher inklusive Ann-Trailer vorgestellt.

Persona 5 – Spielmechanik-Trailer

Persona 5 – Yusuke Kitagawa

Persona 5 – Makoto Niijima

Persona 5 – Makotos englischer Stimme Cherami Leigh