Persona 5 â€“ â€žVelvet Roomâ€œ in neuem Gameplay-Video vorgestellt

Das Japan-Rollenspiel Persona 5 hat ein weiteres Gameplay-Video spendiert bekommen, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt. Dieses Mal werden nicht Charaktere vorgestellt, sondern Velvet Room, der auch in Persona 5 eine wichtige Rolle spielt.

Der Velvet Room ist ein Ort, der euch mit Macht belohnt, wenn ihr entsprechende Opfer bringt. Im Velvet Room könnt ihr mit den Personas experimentieren. Gefangene Personas lassen sich dort upgraden, in Gegenstände verwandeln oder fusionieren.

Die Fusion erlaubt euch Persoans miteinander zu verbinden und in Folge ein stärkeres Wesen zu erschaffen. Drei Wege stehen zur Verfügung, um eine Fusion einzuleiten: Einfache Fusion zwischen zwei oder eine erweiterte Fusion mit drei oder noch mehr Mitstreitern. Für die Fusion müssen die Personas mittels Guillotine hingerichtet werden. Die dritte Fusion-Variante ist die sogenannte Netzwerk-Fusion. Dabei wird eure eigene Persona mit einer weiteren anderen Spieler-Persona online verbunden.

Abseits des Köpfens der Personas im Velvet Room könnt ihr euch dort auch mit euren Mitstreitern vorbereiten. Verstärkt eure Personas, auch durch opfern oder setzt sie auf „Lockdown“. Damit erreicht ihr, dass sie lernen weniger Schaden aufgrund ihrer Schwäche zu erleiden. Oder nutzt den Elektrischen Stuhl und verwandelt damit Personas in nützliche Items. Weiterhin können Personas von euch registriert oder über das Handbuch beschworen werden.

So gefährlich der Velvet Room anmutet und fast schon mit einem Gefängnis vergleichbar ist, am Ende ist es der wichtigste Ort in Persona 5, da ihr euch dort auf eure Kämpfe vorbereitet.

Persona 5 soll am 4. April 2017 für Playstation 3 und Playstation 4 erscheinen.

Persona 5: Game Mechanics – Velvet Room Trailer