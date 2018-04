Persona – Persona 3 & 5 Dancing: Weitere Charaktere für die Ryhtmus-Spiele enthüllt

Atlus hat in regelmäßigen Abständen diverse Charakter-Trailer zu ihrem kommenden Twin-Ryhtmus-Spiele Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night veröffentlicht. Bei den jüngst angekündigten Charakteren handelt es sich um Ken Amada aus Persona 3 und Haru Okumura aus Persona 5. Die bisher enthüllten Charaktere möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und zeigen sie euch im Anschluss. Anzumerken wäre hierbei noch, dass die Protagonisten von Persona 3 als auch Persona 5 bereits offiziell angekündigt wurden, jedoch bisher keinen Trailer erhalten haben.

Die Geschichte von Persona 3: Dancing Moon Night beginnt damit, dass die Mitglieder der “Specialized Extracurricular Execution Squad”, kurz SEES, sich in einem Raum treffen, der sich als der “Club Velvet” entpuppt. Plötzlich taucht Elizabeth, die sich hier Eli-P nennt, vor den SEES-Mitgliedern auf und verkündet, dass sie eine Party feiern möchte und alle ihre Tanz-Skills präsentieren sollen. Aber welches Ziel Elizabeth verfolgt, ist unklar.

Ähnlich wie bei Persona 3: Dancing Moon Night werden sich die Phantom Thieves ebenfalls in dem “Club Velvet” in Persona 5: Dancing Star Night wiederfinden. Hier tauchen plötzlich Justine und Carloine vor den eingeschüchterten Phantom Thieves auf und kündigen ebenfalls eine Party an. Da diese Party eine offizielle “Request” für die Phantom Thieves darstellt, haben die Mitglieder keine andere Wahl, als an der Party teilzunehmen und dem Verlauf der mysteriösen Party beizuwohnen.

Durch den Erfolg von Persona 4: Dancing All Night, das für PlayStation 4 und PlayStation Vita vertrieben wurde, hat Atlus bereits die Erfahrung sammeln können, die sie für die nächsten zwei Ryhtmus-Titel benötigen, um die Optik und alle weitere Elemente auf ein neues Level anzuheben. Zusätzlich werden neben den bekannten Songs wie “Burn My Dread” oder “Heartful Cry” aus Persona 3 und “Life Will Change” aus Persona 5 auch komplett neue Songs komponiert. Der Story-Modus wird im Vergleich zu Persona 4: Dancing All Night durch einen neuen Modus ersetzt, indem auch Interaktionen untereinander durchgeführt werden können – zudem werdet ihr euch in den bekannten Orten wieder finden, die es schon in den Hauptspielen gab.

Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night sollen am 24. Mai 2018 in Japan für PS4 und PS Vita veröffentlicht werden. Eine westliche Veröffentlichung wurde bislang noch nicht angekündigt, ist aber sehr wahrscheinlich, da Atlus’ Persona-Reihe spätestens zum Persona 5-Release in 2016 einen sehr großen Erfolg verbuchen durfte.

Nachfolgend findet ihr zunächst die bisher enthüllten Persona-3-Dancing Moon-Night-Charaktere, gefolgt von den vorgestellten Persona-5-Dancing-Star-Night-Charakteren.

Persona 3: Dancing Moon Night

Yukari Takeba – gesprochen von Megumi Toyoguchi

Jupeoi Iori – gesprochen von Kousuke Toriumi

Aigis – gesprochen von Maaya Sakamoto

Mitsuru Kirijo – gesprochen von Rie Tanaka

Akihiko Sanada – gesprochen Hikaru Midorikawa

Fuuka Yamagishi – gesprochen von Mamiko Noto

Ken Amada – gesprochen von Megumi Ogata

Persona 5: Dancing Star Night

Ryuji Sakamoto – gesprochen von Mamoru Miyano

Ann Takamaki – gsprochen von Nana Mizuki

Makoto Niijima – gesprochen von Rina Satou

Yusuke Kitagawa – gesprochen von Tomokazu Sugita

Morgana – gesprochen von Ikue Ootani

Futaba Sakura – gesprochen von Aoi Yuuki

Haru Okumura – gesprochen von Haruka Tomatsu