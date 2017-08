PES 2018 – Partnerschaft mit FC Fulham

Konami hat bekanntgegeben, dass man für die Pro Evolution Soccer-Reihe, kurz PES, eine globale Partnerschaft mit dem FC Fulham geschlossen hat.

Fulham wurde 1879 gegründet und ist Londons ältester professioneller Fußballverein. Nach verpasstem Aufstieg schaut der Club nun auf die kommende Saison, um auf dem Fortschritt der letzte Jahre als auch der Talentförderung junger Spieler aufzubauen.

Die geschlossene Partnerschaft hat unter anderem zur Folge, dass ein detailgetreues Abbild des Klubs im bald erscheinenden PES 2018 enthalten sein wird. Die komplette Mannschaft inklusive ihrer Ausrüstung wurde mit Hilfe von Konamis Ganzkörper-Scan, im Spiel nachgebildet.

Weiterhin wird Konami an Spieltagen großflächig Präsenz im Stadion des FC Fulham als auch innerhalb der Jugendakademie des Clubs zeigen. Zudem wird die Marke PES 2018 auf der Rückseite aller Trikots und ergänzend als Hauptsponsor der Ausrüstung der Jugendmannschaft vertreten sein. Auch wird man Konami sowie PES 2018 als Marke auf den Werbebanden um das Spielfeld herum, in gebrandeten Bereichen innerhalb des Stadions und auf den Trikots der Balljungen an Spieltagen sehen. Weiterhin sind Spielstationen für Fulhams Familienbereich geplant und über den Fan- sowie Onlineshop des Clubs wird es PES 2018 in einer exklusiven FC Fulham Version geben.

Jonas Lygaard, Senior Dierctor – Band & Busniess Development für Konami Digital B.V. über die Partnerschaft mit dem FC Fulham – Zitat:

Fulham ist ein Verein mit einer beneidenswerten Vergangenheit und einer strahlenden Zukunft. Ein Klub, der an der Spitze vieler guter Dinge steht und eine Politik verfolgt, die ihre jungen Talente fördert. Konami ist extrem glücklich, mit einem so fortschrittlichen Klub so eng zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf die prominente Markenplatzierung an Spieltagen, darauf, den Familienbereich erweitern zu können und wir sind stolz auf der Ausrüstung des Jugendteams und auf den Trikots der ersten Elf als Sponsor vertreten zu sein.

Auch Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer bei Fulham kommentiert die Partnerschaft mit Konami – Zitat:

Wir heißen Konami als neuen Partner der fortschreitenden Entwicklungen von Fulham willkommen. PES 2018 wird als der ultimative Fußballtitel für Heimsysteme und Mobiluser gesehen und wir sind erfreut darüber, innerhalb dieses illustren Spiels so präsent so sein. Wir heißen Konami dank ihres engagierten Sponsorings ebenfalls in Craven Cottage willkommen und begrüßen sie als Partner für die Rückseite der Trikots der ersten Mannschaft sowie als Partner für die Vorderseite der Trikots unserer ambitionierten Jugendmannschaft.

PES 2018 soll am 14. September 2017 auch mit einigen Neuerungen im Gepäck für PC (Steam), Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One erscheinen. Vorbestellungen der Retail-Version sind beispielsweise bei Amazon möglich oder als FC Barcelona Edition, die allerdings nur im PSN- oder auch Xbox Store geordert werden können und Extras beinhalten, wie beispielsweise myClub Münzen und eine Legende des FC Barcelona.