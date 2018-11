PES 2019 â€“ Kostenlos fÃ¼r eine begrenzte Zeit fÃ¼r Xbox One spielbar

Neben Playerunknown’s Battlegrounds, das ihr derzeit als Gold-Member kostenlos erstehen könnt, ist auch Konami’s Pro Evolution Soccer 2019 kostenlos im Microsoft Xbox Store aufgetaucht.

Den Angaben im Xbox Store zufolge könnt ihr, ebenfalls als XBL Gold-Mitglied, PES 2019 aktuell für eine begrenzte Zeit zunächst für Xbox One downloaden und natürlich spielen. Basierend auf den Infos, die ihr bekommt, wenn ihr euch mit eurer persönlichen Microsoft-ID im Xbox Store angemeldet habt, besteht scheinbar aber auch die Möglichkeit, dass ihr PES 2019 dauerhaft beziehen könnt – siehe auch Screenshot unten.

So oder so, wenn ihr euch als Fußballfan noch nicht durchringen konntet PES 2019 zu kaufen, so ist die derzeitige Option durchaus eine gute Sache, da die Fußballsimulation von Konami ausgiebig mit allen Modi und Rubriken testen könnt.

Zu PES 2019 im Microsoft Xbox Store folgt einfach diesem Link!