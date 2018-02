The Peterson Case – Erster Trailer zum Survival Horror-Thriller

Die Entwickler des britischen Indie-Studios Quarter Circle Games arbeiten seit einiger Zeit an ihrem Horrorspiel The Peterson Case, welches für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Dazu erschien unlängst ein erster Trailer. Das Video vermittelt Euch einen Eindruck von der gruseligen Atmosphäre des Survival Horror-Abenteuers.

The Peterson Case führt uns in die USA des Jahres 1947. Wir übernehmen die Rolle des Detektives Franklin Reinhardt, der in einem verlassenen Haus das mysteriöse Verschwinden einer kompletten Familie zu ergründen hat. Schon bald wird deutlich: In dem Gebäude geschehen seltsame Dinge. Überirdische Kräfte scheinen dort zu wirken. Ein Zufall? Wahrscheinlich nicht. Denn das Haus liegt nur unweit der Stelle entfernt, die kurz zuvor durch das „Rosewell-Ufo-Ereignis“ geheimnisvolle Bedeutung erlangte.

Nach offiziellen Angaben soll The Peterson Case einen ausgewogenen Mix aus Rätseln sowie Story- und Horrorelementen bieten. Ein konkreter Release-Termin ist noch nicht bekannt.

The Peterson Case Trailer – 1947 Alien Horror Game