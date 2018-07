Phantom Doctrine – Release-Termin des Spionage-Thrillers steht fest

Der Spionage-Thriller Phantom Doctrine hat einen Release-Termin verpasst bekommen, wie Good Shepherd Entertainment und CreativeForge Games bekanntgegeben haben. Demnach soll das rundenbasierte, taktische Strategie-Spiel, angesiedelt im Kalten Krieg, voraussichtlich am 14. August 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen zum Preis von 39,99 Euro erscheinen.

Phantom Doctrine – Cinematic Release Date Trailer

Phantom Doctrine wird als strategischer, rundenbasierter Spionage-Thriller beschrieben, der eine Welt voller verdeckten Operationen, Gegenspionage und Paranoia bietet. Ihr führt die geheime Organisation The Cabal an. Gekämpft wird gegen eine globale Verschwörung und ihr müsst versuchen die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zu kontrollieren. Zu euren Operationsfeldern gehören unter anderem das Rekrutieren und Trainieren von Agenten als auch das Untersuchen von spannenden Fällen. Wenn nötig fälscht ihr Dokumente und Identitäten. Außerdem erforscht ihr neue Technologien und biochemische Verfahren. Und natürlich müsst ihr Feinde verhören, um an wertvolle Informationen zu kommen und euch einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

Zwei verschiedene Kampagnenhintergründe werden in Phantom Doctrine zur Verfügung stehen, sodass ihr die Geschichte entweder aus der Perspektive eines KGB-Gegenspionage- oder eines abtrünnigen CIA-Kommandos erleben könnt. Die rundenbasierten Missionen werden eure Spielwahl immer fördern und belohnen. Stattet eure Agenten wahlweise mit schweren Waffen aus oder setzt auf die lautlose Methode, um heimlich und unerkannt das gesetzte Ziel zu erreichen.