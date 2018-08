Phantom Doctrine – Spionage-Thriller erhÃ¤lt einen neuen Gameplay-Trailer

Da der Spionage-Thriller Phantom Doctrine schon in wenigen Tagen veröffentlicht wird, haben Good Shepherd Entertainment und CreativeForge Games einen neuen und frischen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Phantom Doctrine ist ein rundenbasiertes, taktisches Strategie-Spiel, angesiedelt im Kalten Krieg und soll voraussichtlich am 14. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 39,99 Euro erscheinen.

In Phantom Doctrine führt ihr die geheime Organisation The Cabal an. Gekämpft wird gegen eine globale Verschwörung und ihr müsst versuchen, die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zu kontrollieren. Zu euren Operationsfeldern gehören unter anderem das Rekrutieren und Trainieren von Agenten als auch das Untersuchen von spannenden Fällen. Wenn nötig, fälscht ihr Dokumente und Identitäten. Außerdem erforscht ihr neue Technologien und biochemische Verfahren. Und natürlich müsst ihr Feinde verhören, um an wertvolle Informationen zu kommen, um euch einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

Zum Release ist Phantom Doctrine mit einem Launch-Rabatt von zehn Prozent ausgestattet, der auf allen Plattformen zur Verfügung steht. Neben der Standard-Edition wird es auch eine Deluxe-Version geben, die allerdings ausschließlich den PC-Spielern vorbehalten ist. Diese enthält den Soundtrack des Spiels sowie ein digitales Artbook und kostet 45,99 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit die Inhalte nachträglich zu erwerben, dabei beläuft sich der Preis auf 9,99 Euro (Spiel nicht enthalten).

Darüber hinaus wird es auch eine besondere Launch-Kampagne für Phantom Doctrine geben. Bei dieser haben die Käufer der PC-Variante die Möglichkeit ein kostenloses Upgrade der Standard-Version durchzuführen, wodurch ihr dann im Besitz der Deluxe-Version wärt, inklusive aller Inhalte. Doch das war noch nicht alles: Wenn ihr das Spiel Hard West auf Steam oder GOG besitzt, erhaltet ihr ein zusätzlichen Rabatt von fünf Prozent – sodass ihr, inklusive des Launch-Rabatts, insgesamt 15 Prozent sparen könnt!

Nachfolgend findet ihr den frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer zu Phantom Doctrine. Falls ihr noch mehr zum Spiel erfahren wollt, dann schaut euch den erst kürzlich veröffentlichten Story-Trailer an, bei dem auch diverse Screenshots präsentiert wurden.

Phantom Doctrine – Mission Debriefing Trailer