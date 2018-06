Phantom Doctrine – Spionage-Thriller im Kalten Krieg erhält einen Story-Trailer

Good Shepherd Entertainment und der Indie-Entwickler CreativeForge Games haben einen neuen Story- und Gameplay-Trailer zu Phantom Doctrine veröffentlicht. Der Spionage-Thriller, angesiedelt in der Zeit des Kalten Krieges, soll noch in diesem Sommer für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Die Entwickler versprechen eine über 40 Stunden andauernde Story-Kampagne, die mit verschiedenen Features verknüpft ist. Die Geschichte von Phantom Doctrine spielt während des Kalten Krieges im Jahr 1983. Ihr übernehmt die Führung der Organisation Cabal und müsst eine weltweite Verschwörung ans Licht bringen. Dabei agiert ihr aus dem Schatten und wartet auf den richtigen Augenblick. Währenddessen müsst ihr eure Operationsbasis weiterentwickeln und verteidigen. Dabei untersucht ihr verschiedene Fälle, trainiert eure Agenten, erforscht neue Technologien, verhört Gegner oder unterzieht sie einer Gehirnwäsche.

Phantom Doctrine – Story-Trailer E3 2018