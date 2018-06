The Piano – Launch-Trailer zum Krimi-Adventure verfügbar

Zum ab sofort erhältlichen The Piano ist jüngst der Release-Trailer erschienen. Das Video vermittelt euch einen Eindruck von der düsteren Stimmung des Krimi-Thrillers.

The Piano wurde von Mistaken Visions, einem in Hamburg ansässigen Indie-Studio, entwickelt. Der Spieler übernimmt die Rolle von John Barnerway. Der hat drei Brüder, alles erfolgreiche Pianisten, die allesamt ermordet wurden. Ein weiterer Schicksalsschlag für den Protagonisten: John selber wird verdächtigt, der Täter zu sein. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als in den Straßen von Paris selber die Verbrechen aufzuklären, um den oder die Mörder zu überführen und gleichzeitig seine eigene Unschuld zu beweisen.

Nach offiziellen Angaben vermengt der komplett englischsprachige Thriller kriminalistische Inhalte mit Psycho- und Survival-Elementen. Auf Steam ist The Piano bis zum 11. Juni 2018 um 25 % vergünstigt für 6,74 Euro (danach: 8,99 Euro) zu bekommen.

The Piano – Launch Trailer [2018]