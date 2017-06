Pillars of Eternity – Complete Edition des RPGs erscheint für PS4 und Xbox One

Obsidian Entertainment, Paradox Interactive und 505 Games haben bekanntgegeben, dass Pillars of Eternity als Complete Edition auch für Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Für PC (Steam) ist Pillars of Eternity bereits seit März 2015 erhältlich.

Die Pillars of Eternity Complete Edition bietet nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die beiden Erweiterungen The White March – Part 1 und Part 2. Zudem wurde bestätigt, dass das Konsolen-Interface speziell für PS4- und Xbox One-Spieler von Grund auf neu konzipiert wurde, um eine gute Menü- und Kampfsteuerung als auch das Gruppenmanagement via Controller sicherzustellen.

Die Pillars of Eternity Complete Edition für Konsolen wird von 505 Games vertrieben und soll am 29. August 2017 erscheinen.

Pillars of Eternity | Announcement Trailer | PS4

Im Einzelnen bietet die Pillars of Eternity Complete Edition für PS4 und Xbox One Folgendes: