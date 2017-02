Pix the Cat â€“ Ab sofort fÃ¼r Xbox One zum vergÃ¼nstigten Preis verfÃ¼gbar

Pix the Cat, eine Mischung aus Snake, Pac Man und Centipede, ist ab sofort auch für Xbox One im Microsoft Store verfügbar. Wer innerhalb der nächsten sieben Tage zuschlägt, kann Pix the Cat zum vergünstigten Preis von 7,99 Euro statt regulär 9,99 Euro als digitalen Download erwerben.

In Pix the Cat müsst ihr jede Menge verlassene Entchen retten. Klingt einfach, wird aber garantiert zur Herausforderung, denn die Kleinen werden euch wie angeheftet folgen und dürft dabei weder euch selbst noch Feinde berühren. Je besser ihr seid, desto höher die Chance auf Boni wie Tempo, Kombi oder Fieberzeit. Spielt alleine, versucht euren Geist oder andere Spieler zu schlagen, um an Ende die Highscore-Liste anzuführen. Beweist euch im Raster der Unendlichkeit, tobt euch im Nostalgie- oder Labor-Modus und gebt in der Arena den Ton an. Spielt alleine, lokal oder im Mehrspieler mit bis zu vier Spielern.

Pix the Cat wurde erstmals im Oktober 2014 für Playstation 4 und PS Vita, im Januar 2015 dann auch für PC (Steam) veröffentlicht.

Pix the Cat – XBox One Trailer