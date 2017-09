Planet der Affen: Last Frontier – Kommentiertes Gameplay-Video mit Andy Serkis

Planet der Affen: Last Frontier ist das neuste Projekt von FoxNext Games und Imaginarium Studios, welches noch im Herbst 2017, konkreter Release: tba, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll. Ergänzend dazu stellt sich Planet der Affen: Last Frontier nachfolgend mit einem auch von Andy Serkis (Imaginarium Games) kommentierten Gameplay-Video vor (beginnt ab ca. Minute 6:00).

Planet der Affen: Last Frontier wird das Affen-Universum dahingehend erweitern, dass es eine Brücke schlägt zwischen dem zweiten Film Planet der Affen: Revolution und dem dritten Film Planet der Affen: Survival. Planet der Affen: Last Frontier wird als Adventure-Game beschrieben, dass sich Themen wie Eroberung, Verrat und Überleben auf die Fahnen geschrieben hat. Entscheidungen sollen zudem Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben und für unterschiedliche Enden sorgen.

Als Spieler schlüpft ihr nicht nur in die Role der Affen, sondern auch die der Menschen. Auf diese Weise könnmt ihr beide Seiten kennenlernen und den Gewissenkonflikt intensiver erleben. Das Schicksal der jeweiligen Gattung läge am Ende komplett bei euch Spielern.

Planet Of The Apes – Last Frontier: First Gameplay with Andy Serkis