PlayerUnknownâ€™s Battlegrounds â€“ Neuer Gameplay-Trailer und finaler PC/Steam-Release steht fest

Aktuell wird Blueholes PlayerUnkown’s Battlegrounds noch als Early-Access-Version für PC via Steam angeboten – allerdings nicht mehr lange. Ab dem 20. Dezember 2017 wird das Battle-Royal-Actionspiel final veröffentlicht. Spieler, welche die Early-Access-Version von PUBG besitzen, müssen in Folge nichts anderes machen als den neuen, überarbeiteten Client herunterladen. Mehrkosten fallen dadurch nicht an. Wer sich ab dem 20. Dezember 2017 zum Kauf von PUBG entscheidet, bezahlt um die 30 Euro.

Mit der neuen Version 1.0 erhalten PUBG-Spieler vor allem auch eine zweite Map. Die Wüstenkarte Miramar, die auch in nachfolgendem Trailer, der während der Game Awards gezeigt wurde, zu sehen ist, unterstützt zwei Wettertypen, außerdem wird es auch neue Fahrzeuge inkl. eine Jetski sowie ergänzende Waffen als auch Ausrüstungsgegenstände geben. Die Karte Miramar steht auch ab sofort, wenn auch nur an bestimmten Tagen, auf den Testservern zur Verfügung.

Und bevor PlayerUnknown’s Battlegrounds für PC via Steam am 20. Dezember 2017 die Early Access-Phase verlässt, beginnt selbige am 12. Dezember 2017 als Xbox Game Preview für Xbox One.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – The Game Awards 2017 Gameplay Trailer

In Playerunknown’s Battlegrounds geht es darum, dass ihr als einer von bis zu 100 Spielern auf einer Insel gegen alle anderen kämpfen und euer eigenes Überleben sicher müsst. Den jeweiligen Startpunkt bestimmt ihr mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug über der Insel abspringt, selbst. Sobald ihr gelandet seid, müsst ihr Waffen und Ausrüstung finden, um im Anschluss so viele Feinde wie möglich ins virtuelle Nirwana schicken zu können.