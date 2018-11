Playerunknown’s Battlegrounds – PS4-Release bereits im Dezember 2018? (Gerücht)

Der Battle Royale Shooter Playerunknown’s Battlegrounds der PUBG Corporation könnte unter Umständen schon im Dezember 2018 auch für Playstation 4 erscheinen. Gleichwohl Sony oder auch PUBG Corporation eine entsprechende Ankündigung, dass PUBG für PS4 veröffentlicht werde, noch nicht vorgenommen hat, geht Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad dennoch davon aus.

Es sei wohl nur noch eine Frage der Zeit, wie es heißt, dann würde Playerunknown’s Battlegrounds auch für Playstation 4 vorgestellt. Konkret soll dies während des „The Game Awards 2018“-Events am 6. Dezember 2018 der Fall sein. Mehr noch, PUBG würde an diesem Tag nicht nur für PS4 angekündigt, es würde auch gleichzeitig direkt im PSN-Storee verfügbar sein.

Mehrere Gründe würden aktuell für die Annahme sprechen, dass PUGB final auch für Playstation 4 erscheinen werde. Zum einen läuft im Dezember 2018 die einjährige Xbox-Exklusivität aus und es scheint, dass Microsoft und die PUBG Corporation keine Verlängerung dieser Abmachung in Betracht ziehen. Zum anderen wurde angeblich in der Spieldatenbank auf Sony-Servern die Content-ID von Playerunknown’s Battlegrounds nebst einem Logo des Spiels ausfindig gemacht (NA: UP5082-CUSA14081_00-BATTLEGROUNDS000 / EU: EP5262-CUSA14085_00-BATTLEGROUNDS000).

Als weitere Bestätigungen vorab für den schon bald erfolgenden Release von PUBG für PS4 wird auch die Altersverifizierung gesehen, die in Korea stattgefunden hat. Dort wurde Playerunknown’s Battlegrounds bereits für Playstation 4 hinsichtlich einer Altersfreigabe geprüft. Gleiches gilt für ein Playerunknown’s Battlegrounds PS4-Bundle, das Sony auf seiner offiziellen Webseite in Hong Kong angeboten hat – inzwischen wurde die Webseite wieder offline genommen. Das PS4 PUGB-Bundle bestehe demnach aus dem Spiel Playerunknown’s Battlegrounds und einer 12-monatigen PS Plus-Mitgliedschaft und es soll begrenzt in der Zeit vom 14. November 2018 bis 6. Dezember 2018 in den Regionen Hong Kong, Indonesien, Thailand, Singapur, Taiwan und Malaysia angeboten werden.

Aktuell ist Playerunknown’s Battlegrounds für PC und Microsoft Xbox One-Konsole erhältlich.