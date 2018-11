Playerunknown’s Battlegrounds – PS4-Release erfolgt Anfang Dezember 2018

Playerunknown’s Battlegrounds erscheint Anfang Dezember 2018 als Blu-ray-Disc im Handel sowie digital im PSN-Store für Playstation 4. Somit haben sich die Gerüchte, die vor Kurzem die Runde gemacht haben, als Tatsache entpuppt.

Wie Sony bekanntgegeben hat, könnt ihr PUBG bereits als digitale Version im Playstation Store für PS4 vorbestellen. Je nach gewählter Version, Looter-, Champions- oder Survival-Edition stehen zur Wahl, werden zwischen 29,99 Euro bis 59,99 Euro fällig. Weiterhin sind die beiden Playerunknown’s Battlegrounds Sondereditionen unterschiedlich wie folgt bestückt:

Survivor’s Digital Edition Spiel Vikendi Event-Pass 2.300 G-Coin-Paket 20.000 BP



Champion’s Digital Edition Spiel Vikendi Event-Pass 6.000 G-Coin-Paket 20.000 BP



Mit der Vorbestellung einer der beiden PUBG-Versionen könnt ihr euch außerdem weitere Playstation-exklusive Boni sichern. Dazu gehören unter anderem das „Nathan Drake Desert“-Outfit (Uncharted-Serie) sowie „Ellies Rucksack“ (The Last of Us). Zudem gibt es für euer PSN-Profil ein PUBG-Avatar und ein eigenes Menü-Thema.

PUGB für PS4 erscheint Anfang Dezember 2018 mit drei ikonischen Maps: Erangel, Miramar und Sanhok. Im Winter wird noch eine Schnee-Map dazu kommen. Enthalten sein werden auch alle wichtigen Features wie eigene Matches, Ranking-Systeme, Event-Modus, Trophäen und vieles mehr.

PlayerUnknown’s Battlegrounds – Launch Trailer [PS4]

Playerunknown’s Battlegrounds wurde von Brendan Greene vom Entwicklerstudio Bluehole realisiert. Ende vergangenen Jahres erschien PUBG zunächst für PC und Ende des Jahres 2017 zunächst zeitexklusiv für Microsofts Xbox One. Da diese Exklusivität nun endet und nicht erneuert wurde, steht der Veröffentlichung von PUBG für Playstation 4 nichts mehr im Weg. Somit könnt ihr ab dem 7. Dezember 2018 loslegen und euch pro Spielrunde mit bis zu 100 Mitspielern messen und auf einer abgelegenen Insel um euer Überleben kämpfen. Während euer Aktionsradius immer kleiner wird, gilt es sich nicht nur zu verteidigen und lästige Mitstreiter aus dem Weg zu räumen, sondern auch darum günstige Verstecke und natürlich Ausrüstungsgegenstände zu finden. Sieger ist, wer bis zum Ende durchhält!