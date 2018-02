PlayerUnknow’s Battlegrounds – Schon über 26 Millionen Exemplare vom Multiplayer-Shooter verkauft

PUBG Corporation hat Grund zur Freude. Vom Battle Royal-Shooter PlayerUnknow’s Battlegrounds des südkoreanischen Entwicklerstudios (Bluehole, Inc.), der auch von PUBG Corp. in Zusammenarbeit mit Microsoft vertrieben wird, wurden von März 2017 (Start der Early Access-Phase) bis heute mehr als 26 Millionen Exemplare verkauft. Besonders beliebt ist der Multiplayer-Titel, dessen finale Fassung seit Dezember letzten Jahres vorliegt, bei PC-Zockern. Die Xbox One-Version macht mit ca. vier Millionen Spielern einen relativ geringen Teil der Fan-Gemeinde aus.

PlayerUnknow’s Battlegrounds bescherte PUBG Corporation allein bis Ende 2017 Einnahmen in Höhe von ca. 712 Millionen Dollar. In Spitzenzeiten waren knapp 3,15 Millionen Spieler gleichzeitig online. Das Gesamtvolumen an Spielzeit beläuft sich bis dato auf ca. 2,7 Milliarden Stunden. Die beliebteste Handfeuerwaffe ist zurzeit das M416, das meist benutzte Transportfahrzeug der Buggy-Jeep-Hybrid UAZ. Zuletzt verzeichnete PlayerUnknow’s Battlegrounds einen leichten Rückgang der Gesamtspielerzahl um knapp 2 %. Am überragenden Erfolg des Open-World-Shooters ändert dies natürlich nichts.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – Steam Early Access Launch Trailer