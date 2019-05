Playstation 4 – „3 weitere Jahre der Motor für Engagement und Profitabilität“ sagt Sony

Sony hat einem jüngst veröffentlichten Strategiebericht zufolge erklärt, dass die aktuelle Konsolengeneration Playstation 4 wenigstens noch weitere drei Jahre der „Motor für Engagement und Profitabilität“ sein soll.

Weiterhin stelle die PS4 natürlich die „fruchtbare Spielerbasis“ für sogenannte Early Adopters, die für die nächste Generation (Stichwort PS5) von entscheidender Bedeutung sind, dar. Hinzu komme, so der Bericht weiter, dass man noch eine „herausragende Auswahl an AAA-Spielen“, darunter The Last of Us: Part II oder auch Death Stranding, für PS4-Spieler anbieten werde.

Diese Entscheidung seitens Sony befeuert einmal die Gerüchte, dass der nächste Playstation-Konsolenableger unter Umständen teurer in der Anschaffung sein könnte, gleichwohl bisher nicht bekannt ist, wann und mit welchem Startpreis Sony die kommende PS5-Konsole am Markt einführen will. Vermutungen diesbezüglich halten sich aber seit geraumer Zeit hartnäckig.

Ergänzend teilt Sony in seinem sogenannten Game & Network Services Segment mit, dass man monatlich durchschnittlich mehr als 94 Mio. PSN-Nutzer weltweit vorweisen könne. 90 Prozent der bisher verkauften Konsolen hätten sich in den letzten zwölf Monaten mit dem PSN verbunden, so die vorliegende Statistik weiter. Zudem würden mehr als 36 Mio. User den kostenpflichtigen PS Plus nutzen (Stand: 31. März 2019) und im Schnitt würde rund 21 Stunden pro Woche und Spieler die Playstation 4-Konsole genutzt.

Weiterhin könnt ihr dem Report unter anderem auch entnehmen, wie sich Sonys Streaming Dienst Playstation Now entwickelt hat, welche Erwartungen und Ziele das Unternehmen per se auch im Hinblick auf PS4 und PS5, speziell zu den Themen „was ist wissen wir, worüber haben wir noch nicht gesprochen“, für die nächsten Monate anstrebt.