Playstation 4 – „Days of Play“-Aktion mit zahlreichen PS4-Angeboten

Sony hat bekanntgegeben, dass die „Days of Play“ zurück sind und ihr im Zuge dieser weltweit laufenden Werbeaktion die Möglichkeit habt beim Kauf verschiedener Playstation-Produkte zu sparen.

Beginnend ab dem 7. Juni 2019 könnt ihr bei teilnehmenden Einzelhändlern Angebote zu Hardware als auch Playstation-Zubehör sowie zahlreich reduzierte PS4-Spiele finden (nur solange der Vorrat reicht).

Weiterhin soll am 7. Juni 2019 eine limitierte Playstation 4 mit 1TB im Zuge der „Days of Play“ erscheinen. Die limitierte Auflage ist in der Farbe Steel Black gehalten und bietet neben dem zugehörigen Dualshock 4 Wireless-Controller die kultigen Playstation-Symbole, die in Silber auf die Oberfläche geprägt wurden. Diese spezielle PS4-Konsole werde nur begrenzt erhältlich sein! Ergänzend zur limitierten „Days of Play“ PS4-Konsole sollen auch folgende Angebote zur Verfügung stehen (jeweils bei teilnehmenden Händlern und solange der Vorrat reicht):

PlayStation VR-Pakete:

PS VR Starter Pack: 199,99 Euro

PS VR Mega Pack: 229,99 Euro

DUALSHOCK 4-Controller: 39,99 Euro

Wireless Headset Gold Edition: 59,99 Euro

Zudem soll es eine große Auswahl an Spielen geben, darunter:

Days Gone: 49,99 Euro

God of War: 29,99 Euro

Marvel’s Spider-Man: 29,99 Euro

Darüber ist geplant ab dem 7. Juni 2019 im PlayStation Store Angebote zu Blockbuster-Spielen sowie Angebote zu lizenziertem Zubehör und PlayStation Gear bereitzustellen. Infos dazu wird es natürlich hier auf insidegames geben als auch u.a. der Website zu den Days of Play.

Days of Play Limited Edition PS4

Die „Days of Play“ sind ein Dankeschön an die Community, die auch im letzten Jahr, wie Sony mitteilt, dazu beigetragen hat, dass die Playstation nicht nur der „Best Place to Play“ ist, sondern auch Spiele wie God of War oder auch Marvel’s Spider-Man ein Erfolg geworden sind. Die „Days of Play“-Aktion endet am 17. Juni 2019.