Playstation 4 – Neue Bundles ab November 2016 im Handel verfügbar

Sony hat bekanntgegeben, dass ab November 2016 verschiedene neue Playstation 4 Bundles im Handel angeboten werden.

Alle geplanten Bundles beinhalten grundlegend das 1 TB Playstation 4-System und Naughty Dogs Action-Adventure Uncharted 4: A Thief‘s End. Im Weiteren heißt es dann „nach Vorliebe“ entscheiden für wahlweise

Playstation 4 1TB

+ Uncharted 4: A Thief’s End

+ The Last of us Remastered

+ DriveClub

Playstation 4 1TB

+ Uncharted 4: A Thief’s End

+ DriveClub

+ Ratchet & Clank

Playstation 4

+ Uncharted 4: A Thief’s End

+ Bloodborne: Game of the Year Edition

+ No Man’s Sky

Als extra Bonus liegt jedem der oben genannten PS4 Bundles ein In-Ear-Stereo-Headset bei, dass, Batterie betrieben, ca. 15 Stunden in Betrieb sein kann.

Wie immer gilt: Verfügbarkeit und Preise können, je nach Region und Anbieter, variieren.