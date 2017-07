Playstation 4 – Playstation Now-Release soll 2017 in Deutschland erfolgen

Nachdem Sonys Streaming-Dienst Playstation Now unter anderem seit geraumer Zeit in den USA, Kanada, Japan, Belgien und England zur Verfügung steht, sollen dieses Jahr auch noch die Länder Deutschland, Frankreich und Luxemburg folgen.

Wie Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) bekanntgegeben hat, wird der Steaming-Dienst von Spielen im Abo-Format zunächst als Beta-Test-Version für auswählte Spieler auf Playstation 4 angeboten werden. Wer am Playstation Now Beta-Test in Deutschland teilnehmen möchte, kann sich ab sofort dafür auf der offiziellen Webseite registrieren.

Mit PS Now könnt ihr auf viele Playstation 3- und PS4-Spiele zugreifen und diese via Stream spielen, ohne dass die betreffenden Spiele heruntergeladen werden müssen. Ebenfalls könnt ihr natürlich Trophäen für PS3 und Playstation 4 freigeschalten, Online spielen sowie Status-Updates mit eurer Freundesliste teilen.

PS Now wird in Deutschland allen Nutzern ab 18 Jahren zur Verfügung stehen. Wann weitere Länder, wie beispielsweise Österreich oder auch Schweiz folgen werden, ist aktuell leider noch nicht bekannt.