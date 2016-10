Playstation 4 Pro – „Future of Play“-Event angekündigt

Noch in dieser Woche wird Sony das Playstation 4 Pro “Future of Play”-Event in London abhalten, wie man dem jüngst von Inside Playstation veröffentlichten Video entnehmen kann. Auch wenn während des „Future of Play“-Event nur geladene Medien teilnehmen können, werden Maurice und Trant von Playstation Inside mit vor Ort sein und darüber berichten.

Fans und Spieler sind aufgefordert ihre Fragen zu stellen zum kommenden Playstation 4 Pro-System, getreu dem Motto „was wollt ihr wissen?“. Wer eine Frage hat, kann diese direkt auf YouTube im Kommentarbereich des Videos tun. Playstation Inside wird dann alle Fragen sammeln und diese vom 2.-3.November 2016 den Entwicklern und natürlich Sony auf dem „Future of Play“-Event stellen.

Weiterhin ist geplant, dass Playstation Inside Technik-Keynotes verfolgen und darüber berichten wird. Außerdem werde man Spiele wie beispielsweise Horizon: Zero Dawn, Days Gone, Gran Turismo Sport, Nioh oder auch Call of Duty: Infinite Warfare, die während des Events auf der PS4 Pro mit Pro-Features anspielbar präsentiert, ausprobieren.

Sonys Playstation 4 Pro erscheint am 10. November 2016.

