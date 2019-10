Playstation 5 – Angebliches DevKit-Foto aufgetaucht

Zu Sonys kommender Playstation 5 ist angeblich ein erstes DevKit aufgetaucht. DevKits sind bekanntlich die Maschinen, die Entwickler, in dem Fall von Sony, zur Verfügung gestellt bekommen, um passende Spiele-Software entwickeln zu können. In der Regel unterscheiden sich DevKits in Sachen Leistung, Design als weiteren Eck- bzw. Datenpunkten von der finalen Konsole.

ZoneOfTech hat in einem Video das angebliche DevKit genauer unter die Lupe, ohne jedoch effektiv Hand an das Gerät legen zu können. Trotzdem erweist sich die Analyse anhand auch zu Vergleichszwecken heran gezogener Datenblätter, etc. als interessant. In wie weit das zu sehende PS5 DevKit tatsächlich der Realität entspricht, bleibt dennoch abzuwarten, da Sony bis dato die Echtheit des im Video zu sehenden Geräts nicht bestätigt hat.

Bestätigt hat sich zwischenzeitlich jedoch, dass der Codename des PS5 DevKits „Prospero“ lauten soll, wie Digital Foundry während der EGX 2019 erklärt hat.

Sonys Playstation 5 soll im Herbst 2020, konkreter Termin: tba, in den Handel kommen.

PS5 (2020) – EXCLUSIVE First Look at Prototype 1