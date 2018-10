Playstation 5 – Erste Infos für Entwickler auf der Playstation Devcon 2018? (Gerücht)

Offenbar plant Sony teilnehmende Entwickler während der kommenden Devcon 2018 in London über die Next-Gen-Konsole Playstation 5 zu informieren. Die Devcon ist ein Event, zu dem ausschließlich Entwickler geladen und zugelassen werden. Es geht um den Austausch zwischen Sony und den Entwicklerstudios, welche Inhalte, Spiele und dergleichen mehr für Sonys Konsole realisieren.

Die Devcon ist in der Regel sehr technisch ausgerichtet und bereits in der Vergangenheit nutzte Sony das Event, um Entwickler und Studios auch über kommende neue Hardware zu informieren. So geschehen beispielsweise im Jahr 2016 kurz bevor die Playstation 4 Pro und PS VR offiziell vorgestellt wurden.

Dieses Jahr findet die Devcon in London statt und Sony gibt sich überaus geheimnisvoll, wie es heißt. Sie lassen sich nicht in die Karte schauen und es gibt dieses Mal auch keine Webseite oder irgendwelche Details, die Aufschluss über das Event oder den Ablauf preisgeben. Informationen erhalten nur diejenigen, die sich für das Devcon 2018 Event akkreditiert haben. Die Registrierungsoption für die Devcon 2018 ist inzwischen auch nicht mehr möglich.

Die bisherigen Devcon Events der letzten Jahre fanden zumeist um den Monat Mai herum statt, dieses Jahr wurde sich für den Oktober 2018 entschieden. Unklar ist allerdings, wann genau die Devcon 2018 konkret über die Bühne gehen wird.

All diese Details zusammengenommen sorgen dafür, dass die Chance, dass Sony über die Playstation 5 informieren will, ziemlich hoch ist. Hinzu kommt, dass es bei Sony derzeit auch keine andere Hardware oder technische Entwicklung gäbe, über die man berichten müsste. Somit scheint die PS5 als wahrscheinlich, von der ohnehin schon länger Gerüchte halber angenommen wird, dass sie bereits 2019 erscheinen könnte.

Bleibt noch zu erwähnen, dass Sony vor Kurzem erst einen Product Manager für eine „Next Generation Playstation Campaign“ engagiert haben. Zudem erklärte Sonys CEO Kenichiro Yoshida, dass eine „Next-Gen Playstation „notwendig“ sei und diese konsequent auf der PS4 aufbauen würde. Auch wenn über Sonys Playstation 5, auch Gerüchte halber, noch nicht wirklich bekannt ist, aber Funktionen wie die Abwärtskompatibilität und eine bereits in der Konsole verbaute V-Sync-vergleichbare Technologie gelten als sehr wahrscheinlich.