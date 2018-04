Playstation 5 – Release „sei frühestens 2020 realistisch“ heißt es in Entwicklerkreisen

Playstation 5 Gerüchte kursieren schon eine ganze Weile durchs Netz sowie zuletzt auch die Information, dass bereits erste mögliche CPU- und GPU-Daten als auch ein potentieller Playstation 5-Release durchgesickert sei.

Diese Angaben pariert aktuell jedoch Kotaku, die berichten, dass sie mit einigen, wenn auch nicht näher genannten großen Entwicklern gesprochen und diese versichert hätten, dass man zwar an einigen Spielen, die 2019 erscheinen sollen, arbeite, aber Playstation 5 im Ganzen kein Thema wäre. Dabei wurde ganz nebenbei auch erwähnt, dass das Gleiche auch für eine mögliche Xbox One-Nachfolgekonsole gelte.

Auch wurden die bereits angeblich ausgeteilten PS5-Dev-Kits angesprochen, die für Entwickler wichtig sind, um ein Spiel für eine entsprechende Konsole bestmöglich anzupassen. Aber auch diese Angabe sei, so die Auskunft der Entwickler, wohl nicht korrekt, denn entsprechende Kits seien, auch bei Sonys First-Party-Studios, nicht in Umlauf.

Möglich sei in dem Zusammenhang jedoch, wie der Artikel weiter ausführt, dass mit PS5 Dev-Kit erst einmal auch die grundlegend technische Basis gemeint sein kann. Frühe Varianten davon bieten in aller Regel eine Art PC ausgestattet mit GPU und CPU, um Spezifikationen wie beispielsweise Prozessoren und Grafikkarten zu definieren und für die spätere Konsole festzulegen. Meistens gehe es darum, wie es weiter heißt, die Grafikabteilung mit einem solchen frühen Dev-Kit prüfen und experimentieren zu lassen, was generell möglich sein kann. Und dieser Schritt wiederhole sich mehrfach mit verschiedenen Versionen eines solchen Dev-Kits. Sollten diese frühen PS5 Dev-Kits tatsächlich schon in Umlauf sein, so die Vermutung der Befragten, dann scheinen dies ein gut gehütetes Geheimnis zu sein.

Als Fazit weist der Artikel aus, dass die meisten, mit denen Kotaku gesprochen hat, definitiv eine Playstation 5-Konsole in der Zukunft sehen, und auf dieser dann Spiele laufen, die auf einer PS4 nicht mehr möglich sind. Laut Einschätzung käme man damit auch zu dem Schluss, dass der PS5-Release frühestens 2020 erfolgen werde.