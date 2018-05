Playstation – “Days of Play” stellt satte Rabatte auf Playstation Hard- und Software in Aussicht

Sony hat bekanntgegeben, dass die Days of Play auch in diesem Jahr stattfinden werden. Während der Days of Play sollt ihr wieder zum Teil ordentlich beim Kauf von Playstation-Hardware, -Software und -Services sparen können. Die Days of Play Aktion beginnt weltweit am 8. Juni 2018 und endet am 18. Juni 2018.

Eine Besonderheit der diesjährigen Days of Play-Aktion ist eine limitierte Days of Play-Sonderedition der Playstation 4. Diese PS4 mit 500 GB HDD präsentiert sich im klassischen Playstation-Design in blau mit Goldmuster und beinhaltet zudem einen zusätzlichen DualShock 4 Wireless Controller.

Days Of Play | Limited Edition PS4 Console

Auch im PSN Store soll es “enorme Rabatte auf erstklassige AAA-Titel” für Playstation 4 geben. Demnach werdet ihr Gelegenheit haben beim Kauf von unter anderem Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus oder auch God of War zu sparen. Weiterhin sollen auch Titel von Drittherstellern mit passenden Rabatten angeboten werden, darunter unter anderem Call of Duty: WWII von Activision, Far Cry 5 und Assassin’s Creed Origins, beide Ubisoft, oder auch Grand Theft Auto V von Rockstar Games.

Das Playstation VR Starter-Set (PS VR Starter Set) soll es auch vergünstigt geben, ebenso wie eine Auswahl von PS VR-Software. PS4-Softwarepakete, Hardware-Peripheriegeräte wie eine Reihe von DualShock 4 Controllern und das Wireless Headeset in der Platin-Edition gehören zu den weiteren geplanten Schnäppchen-Angeboten. Gleiches gilt auch für die Möglichkeit PS Plus-Abos günstiger abzuschließen und Sony plant beliebte Merchandise-Artikel günstiger anzubieten.

Die Angebote für Hardware, Pakete und Zubehör in ganz Europa, Australien und Neuseeland, beinhalten:

Limitierte Days of Play-Sonderedition PS4 mit 500GB HDD

PS VR-Starter-Set mit VR Worlds (Voucher) und GT Sport

DUALSHOCK4 und limitierte Sonderedition des DUALSHOCK4-Controllers

Gold- und Platin-Edition des Wireless-Headset

Sonderangebote für AAA PS4-Spiele von Sony, die während der Days of Play in Europa, Australien und Neuseeland erhältlich sind:

God Of War

GT Sport

Shadow of Colossus

Uncharted Lost Legacy

Horizon Complete Edition

Uncharted 4

Horizon Zero Dawn

Außerdem könnt ihr am Days of Play-Gewinnspiel teilnehmen. Unter dem Motto “gewinne 365 Days of Play” habt ihr die Chance eine Days of Play-Sonderedition Playstation 4-Konsole zu gewinnen. Außerdem werden ein PS VR Starter-Set, 12 Monate PS Plus und ein monatliches Guthaben in Wert von 70 Euro für den PSN Store verlost.

Um am Days of Play-Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr euch bis spätestens 8. Juni 2018, 10:00 Uhr auf offiziellen Days of Play-Webseite registrieren. Mit Beginn der Days of Play-Aktionszeit am 8. Juni 2018 müsst ihr jeden Tag bis einschließlich 18. Juni 2018 mindestens eine Trophäe erspielen. Nach Ende des Aktionszeitraums wird es eine Stichrunde geben und die Sieger je teilnehmendem Land ermittelt. Alle Details sowie Infos zu den Teilnahmebedingungen findet ihr auf der angegebenen Days of Play-Webseite.