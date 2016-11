Offenbar sind die ersten beiden Playstation Plus Dezember 2016-Spiele geleakt worden, die alle PS Plus-Member jeden Monat für Playstation 4, Playstation 3 und PS Vita erhalten.

Ein auf reddit.com veröffentlichtes Bild, welches einen Auszug aus dem Playstation 4-Store zeigt, soll demnach belegen, dass das Action-RPG Stories: The Path of Destinies als auch der rundbasierte Taktik- und Stealth-Mix Invisible Inc., beide für Playstation 4, im Dezember 2016 kostenlos für PS Plus-Mitglieder angeboten werde.

Bei genauer Betrachtung allerdings fällt jedoch auf, dass der Playstation Store-Auszug über der Beschreibung „monthly Games“ (zu Deutsch: „monatliche Spiele“) November und nicht Dezember stehen hat. Ob es sich um ein Versehen oder ggf. auch um eine andere Aktion als die kostenlosen PS Plus-Spiele für Dezember 2016 handelt, kann derzeit nicht gesagt werden.

Ebenso ist unklar, ob Stories: The Path of Destinies und Invisible Inc., beide erstmals im April 2016 für PS4 erschienen und auch für PC (Steam) verfügbar, tatsächlich zum kostenlosen PS Plus Dezember-Lineup gehören.

Da die kostenlosen PS Plus Dezember 2016-Spiele gemäß Sony üblichem Turnus ab Dienstag kommender Woche zur Verfügung stehen werden, ist davon auszugehen, dass Sony die Ankündigung der kostenlosen Playstation Plus Dezember 2016-Spiele noch im Verlauf dieser Woche vornehmen wird.