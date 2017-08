Playstation Plus – Erste kostenlose Spiele für September 2017 geleakt?

Gehören InFamous Second Son und Child of Light zum kommenden PS Plus September 2017 Lineup? Das darf zumindest für den Moment angenommen, insofern eine offenbar vorzeitig online gegangene Werbeanzeige korrekt ist.

Die britische Webseite HotUKDeals hat veröffentlicht, dass einer ihrer Nutzer beim Durchscrollen auf Facebook einen entsprechenden Beitrag zu sehen bekommen hat. Die Anzeige, siehe Screenshot unterhalb dieses Beitrags, ist demnach von Sony PlayStation und stellt Sucker Punchs InFamous Second Son sowie Ubisoft Montreals Child of Light kostenlos für alle Playstation Plus-Mitglieder im September 2017 in Aussicht.

In wie weit die Angaben richtig sind, bleibt für den Moment noch abzuwarten. Die Bekanntgabe der kostenlosen Playstation Plus-Spiele für September 2017 soll “bald” erfolgen und ihr könnt aktuell auf Twitter via Umfrage entscheiden, ob das “bald” noch heute oder doch erst morgen, übermorgen oder in einer Überraschung endet.