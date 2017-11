Playstation Plus – Kostenlos fünf Tage PS4-Online-Multiplayer nutzen

Sony hat bekanntgegeben, dass ihr, sofern ihr noch über keine kostenpflichtige PS Plus-Mitgliedschaft verfügt, schon bald Gelegenheit habt den, wenn auch zeitlich begrenzt, Online-Multiplayer auf Playstation 4 kostenlos zu nutzen.

Mit dem kostenlosen Multiplayer-Event von Playstation Plus sind alle Playstation 4-Spieler ohne PS Plus eingeladen ab dem 15. November 2017, 11:00 Uhr (MEZ) bis einschließlich 20. November 2017, 11:00 Uhr (MEZ) ohne weitere Anmeldungen oder Kreditkarten-Registrierungen, etc. die verschiedenen verfügbaren Online-Multiplayer zu spielen.

Habt ihr bisher Destiny 2, Call of Duty: WWII, FIFA 18 oder Gran Turismo Sport bisher Offline gespielt, könnt ihr in der oben genannten Zeit auch die jeweils vorhandenen Online-Multiplayer-Funktionen testen und spielen.

Sollte euch das kostenlose Playstation Plus Multiplayer-Event überzeugen, könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite über eine PS Plus Mitgliedschaft generell informieren, mit der ihr, neben dem Online spielen, noch weitere Vorteile, unter anderem monatliche bis zu sechs kostenlose Spiele, genießen könnt. Ab monatlich 7,99 Euro für PS Plus seid ihr dabei (3-Monats- und Jahresabo ebenfalls verfügbar).