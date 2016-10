Playstation Plus – Kostenlose November 2016 Spiele bekannt

Sony hat die neuen kostenlosen November 2016 Spiele enthüllt, welche Playstation Plus Mitglieder als digitalen Download im Playstation Store beziehen können. Somit stehen euch ab dem 1. November 2016 wieder gesamt bis zu sechs verschiedene Spiele für Playstation 3, Playstation 4 und PS Vita zur Verfügung, darunter Everybody’s Gone to the Rapture und DiRT 3.

Ihr seid noch kein PS Plus Mitglied? Dann könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite über eine PS Plus Mitgliedschaft informieren. Ab monatlich 6,99 Euro seid ihr dabei (3-Monats- und Jahresabo ebenfalls verfügbar).

Nachfolgend alle sechs Spiele, die ihr laut Sony im kommenden Monat November 2016 als PS Plus Mitglieder kostenlos beziehen könnt.

Playstation Plus – kostenlose November 2016 Spiele

Playstation 4

Playstation 3

Playstation Vita